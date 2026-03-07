российское информационное агентство 18+

Суббота, 7 марта 2026, 12:52 мск

Минобороны подтвердило: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики на Украине

Министерство обороны РФ подтвердило нанесение массированного удара по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса на Украине в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре на территории России. В ведомстве подчеркнули, что цели удара достигнуты – все назначенные объекты поражены.

«Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам», – говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Ранее в Киеве заявляли, что массированный удар со стороны России наносился с использованием баллистических ракет и почти 500 беспилотников. По словам главы киевского режима Владимира Зеленского, атака была направлена на разрушение энергетической инфраструктуры в Киеве, а также в Хмельницкой и Черновицкой областях. Также целью стала железнодорожная инфраструктура Житомирской области. Повреждения зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.

Москва, Анастасия Смирнова

