В Белгородской области при атаке дронов ВСУ ранен еще один мирный житель

В результате ударов беспилотников со стороны вооруженных формирований киевского режима в Белгородской области пострадал еще один мирный житель. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, ЧП произошло в селе Сурково Шебекинского округа.

«В результате детонации FPV-дрона на парковке коммерческого объекта мужчина получил осколочное ранение ноги. Бойцы «Орлана» оказали ему первую медицинскую помощь. В настоящее время бригада СМП транспортирует пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, ВСУ также нанесли удары по гражданским объектам в городе Грайворон, Борисовском, Белгородском и Краснояружском округах.

Ранее 6 марта Гладков сообщал о ранении двух мирных жителей Белгородской области в результате атак ВСУ.

Белгород, Анастасия Смирнова

