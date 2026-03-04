Днем над Россией силы ПВО сбили 76 беспилотников ВСУ, из них 27 – над Крымом

Сегодня днем вооруженные формирования киевского режима предприняли новую попытку массированного удара по территории России с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, в период с 8:00 до 16:00 мск силы противовоздушной обороны нейтрализовали 76 украинских БПЛА.
Самый серьезный удар пришелся на Крым, над которым сбили 27 беспилотников. Еще 16 боевых аппаратов обезвредили над акваторией Азовского моря и 14 – над Краснодарским Краем.
В то же время девять дронов сбили в Белгородской области, три – над акваторией Черного моря, по два – над Калужской, Кировской и Курской областями и один над Республикой Марий Эл.
Последствия украинской воздушной атаки уточняются.
Москва, Анастасия Смирнова
