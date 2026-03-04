российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 4 марта 2026, 17:15 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Днем над Россией силы ПВО сбили 76 беспилотников ВСУ, из них 27 – над Крымом

Фото Минобороны РФ

Сегодня днем вооруженные формирования киевского режима предприняли новую попытку массированного удара по территории России с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, в период с 8:00 до 16:00 мск силы противовоздушной обороны нейтрализовали 76 украинских БПЛА.

Самый серьезный удар пришелся на Крым, над которым сбили 27 беспилотников. Еще 16 боевых аппаратов обезвредили над акваторией Азовского моря и 14 – над Краснодарским Краем.

В то же время девять дронов сбили в Белгородской области, три – над акваторией Черного моря, по два – над Калужской, Кировской и Курской областями и один над Республикой Марий Эл.

Последствия украинской воздушной атаки уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

Минобороны сообщило о поражении мест подготовки и запуска дронов ВСУ / В ВСУ опасаются нехватки боеприпасов из-за кризиса на Ближнем Востоке / Вечером над Россией сбили два беспилотника ВСУ / При атаке ВСУ ранена жительница Белгородской области / Днем над Россией сбили пять беспилотников ВСУ / Mash: ВСУ готовятся к контрнаступлению у Белгородской области / Латиноамериканские наемники разрывают контракты с ВСУ и собирают банды мародеров / ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Краснодарский край, Крым, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,