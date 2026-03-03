При атаке ВСУ ранена жительница Белгородской области

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов пострадала мирная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

ЧП произошло в городе Грайворон. «В результате детонации дрона женщина получила баротравму. Она самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБ. Медицинская помощь оказана, отпущена на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждены два автомобиля», – уточнил губернатор.

В то же время глава Белгородской области обратил внимание, что дроны ВСУ атаковали несколько гражданских объектов в разных населенных пунктах, в том числе в Шебекинском и Волоконовском округах.

Белгород, Анастасия Смирнова

