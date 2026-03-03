российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 3 марта 2026, 20:16 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

При атаке ВСУ ранена жительница Белгородской области

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов пострадала мирная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

ЧП произошло в городе Грайворон. «В результате детонации дрона женщина получила баротравму. Она самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБ. Медицинская помощь оказана, отпущена на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждены два автомобиля», – уточнил губернатор.

В то же время глава Белгородской области обратил внимание, что дроны ВСУ атаковали несколько гражданских объектов в разных населенных пунктах, в том числе в Шебекинском и Волоконовском округах.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

Днем над Россией сбили пять беспилотников ВСУ / Mash: ВСУ готовятся к контрнаступлению у Белгородской области / Латиноамериканские наемники разрывают контракты с ВСУ и собирают банды мародеров / ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области / Днем над Россией сбили 13 краинских беспилотников / При ударе квадрокоптера ВСУ погиб житель Запорожской области / После ночной атаки ВСУ в Новороссийске повреждена Братская могила советских солдат ВОВ / Армия России освободила три населенных пункта в зоне СВО

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,