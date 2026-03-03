российское информационное агентство 18+

Вторник, 3 марта 2026, 11:02 мск

ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области

Российские войска перешли границу Сумской области еще на одном участке и взяли под контроль село Бобылевка. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Группировка войск «Север» освободила село Бобылевка», – говорится в сообщении. Населенный пункт расположен рядом с российско-украинской границей.

Противник был выбит с занимаемых позиций в Бобылевке Глуховского района в ходе решительных действий штурмовых подразделений. Населенный пункт перешел под контроль российских военных.

Отмечается, что вдоль реки Клевень в Бобылевке и окрестностях села дислоцировались украинские боевики, атаковавшие объекты гражданской инфраструктуры Хомутовского и Рыльского районов Курской области.

