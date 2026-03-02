российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 2 марта 2026, 20:02 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

После ночной атаки ВСУ в Новороссийске повреждена Братская могила советских солдат ВОВ

Фото из тг-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко

В результате ночной воздушной атаки со стороны вооруженных формирований киевского режима в селе Мысхако под Новороссийском поврежден мемориал Братской могилы советских воинов, павших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

«Посечена плита с именами советских бойцов и откололась небольшая ее часть… Также пострадали захоронения местных жителей – памятники и оградки побиты осколками, некоторые частично разрушены», – уточнил мэр в своем телеграм-канале.

В настоящее время экстренные службы обследуют территорию кладбища на предмет установления фрагментов сбитых беспилотников, после чего местным жителям разрешат навести порядок на могилах своих близких.

Ранее сообщалось, что в результате ночных атак ВСУ в Новороссийске были повреждены 8 многоквартирных домов, 9 частных домовладений и 3 детских сада. Кроме того, произошел пожар на топливном терминале, возникший ночью из-за атаки БПЛА. Возгорание ликвидировано. Пять человек доставлены в городскую больницу с травмами легкой и средней степени тяжести. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Новороссийск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

При ударе квадрокоптера ВСУ погиб житель Запорожской области / Армия России освободила три населенных пункта в зоне СВО / ЗАЭС: атака ВСУ на Энергодар является терактом / В Курской области при атаке дрона ранен еще один мирный житель / В Брянской области при атаке беспилотников ВСУ ранен мирный житель / Еще три беспилотника ВСУ сбили на подлете к Москве / На подлете к Москве сбили три беспилотника ВСУ / ВС РФ поразили места предполетной подготовки и запуска дронов ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Краснодарский край, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,