Топливный терминал горит в Новороссийске после атаки БПЛА

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили о возгорании на топливном терминале в порту Новороссийска после налета украинских дронов.

«В Новороссийске тушат пожар на топливном терминале, возникший ночью в результате атаки беспилотников», – сказано в сообщении.

Пожарные остановили распространение огня. Возгорание локализовано на площади 120 кв. метров. В ликвидации ЧС задействованы 25 человек и 9 единиц техники.

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА на Новороссийск пострадали пять человек, повреждены 17 домов и, по уточненным данным, три детских сада. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Как уточнил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, пострадавшие доставлены в городскую больницу с травмами легкой и средней степени тяжести.

Новороссийск, Наталья Петрова

