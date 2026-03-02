российское информационное агентство 18+

Понедельник, 2 марта 2026, 10:26 мск

При атаке ВСУ на Новороссийск ранены 5 человек – введен режим ЧС

Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Новороссийск увеличилось до пяти. В городе введен режим чрезвычайно ситуации. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Ранее сообщалось о трех пострадавших.

«Всю ночь наши военные отражали массированную атаку украинских беспилотников. Самый сильный удар пришелся по Новороссийску, там ввели режим чрезвычайной ситуации», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, а также детский сад, добавил Кондратьев. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о возобновлении движения общественного транспорта, приостановленного из-за атаки БПЛА. Также открыто движение в сторону Кабардинки.

