ПВО за ночь сбила 172 вражеских дрона, есть раненые

Силы противоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 172 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Вражеские дроны атаковали юг страны. Над Краснодарским краем было сбито 66 БПЛА, над Крымом – 23. Кроме того, 67 беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря, восемь – над Азовским морем. Еще четыре дрона нейтрализовали над Белгородской областью, три – над Курской и один – над Астраханской областью.

В Новороссийске обломки сбитых беспилотников повредили шесть многоквартирных и пять частных жилых домом, сообщил оперштаб Краснодарского края. В домах повреждены окна и крыши, в двух из них начался пожар. Пострадали три человека – две женщины и мужчина, которые находились в одном из поврежденных четных домов. Раненые госпитализированы. В городе развернуты два пункта временного размещения на базе школ.

Росавиация сообщила о снятии ограничений на полеты в аэропорту Сочи. На фоне угрозы атак БПЛА воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты больше полусуток.

Москва, Наталья Петрова

