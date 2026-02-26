российское информационное агентство 18+

Четверг, 26 февраля 2026, 13:55 мск

ВС РФ поразили места предполетной подготовки и запуска дронов ВСУ

Фото Минобороны РФ

Вооруженные силы России в течение суток поразили места предполетной подготовки и запуска беспилотников ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минбороны РФ. Кроме того, нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах.

Как ответили в ведомстве, удары по целям наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Тем временем российские война улучшили позиции практически на всех направлениях спецоперации. Самые большие потери противник понес в зоне ответственности группировки войск «Восток», подразделения которой продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. Российские бойцы поразили формирования 10 бригад и штурмовых полков противника в районах населенных пунктов Малиновка, Добропасово, Киричково Днепропетровской области, Любицкое, Зеленая Диброва, Мирное, Орлы, Воздвижевка, Лесное и Копани Запорожской области. ВСУ лишились до 340 боевиков, танка, четыре боевых бронемашин, шести автомобилей и артиллерийского орудия.

Всего противник потерял в зоне СВО за сутки около 1115 боевиков.

Российскими средствами ПВО были сбиты две управляемые авиабомбы и 136 вражеских беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

