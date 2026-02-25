Ребенок получил ранения в Брянской области при атаке дрона ВСУ

В брянской области в результате украинской атаки пострадал ребенок. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в поселке Витемля Погарского района. В результате намеренного террористического удара дрона-камикадзе ранен 14-летний ребенок.

Глава Витемлянского сельского поселения Евгений Веремьев, несмотря на опасность повторной атаки, вывез ребенка и передал его бригаде скорой помощи.

Мальчик доставлен в больницу, ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

Поврежден гражданский автомобиль.

Брянск, Анастасия Смирнова

