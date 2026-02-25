российское информационное агентство 18+

Среда, 25 февраля 2026, 17:44 мск

Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области: ранен мирный житель

В Белгородской области в результате атаки украинского дрона получил ранения мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В районе поселка Степное Краснояружского округа дрон ВСУ нанес удар по автомобилю. Пострадал мирный житель», – уточнил губернатор.

По его словам, мужчину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями рук и ног доставили в Краснояружскую Центральную районную больницу. После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода.

Автомобиль уничтожен огнем, добавил Гладков.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

