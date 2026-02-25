Российские войска за прошедшие сутки взяли под контроль село Графское в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Графское Харьковской области», – сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, бойцы группировки поразили подразделения противника около Нестерного, Циркунов, Каменной Яруги, Ольшанов, Жовтневого, Мартового и Веселого Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Михайловка, Кондратовка, Угроеды и Мирополье.

В Минобороны также сообщили, что российские войска поразили используемые в интересах украинской армии объекты топливно-энергетического комплекса Украины, места хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. В нанесении ударов по противнику были задействованы оперативно-тактическая авиация БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили порядка 1345 боевиков.

Российские средства ПВО сбили 115 вражеских беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

