Армия России нанесла массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, для операции применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотники.

Удар наносился в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры в России.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – заявили в Минобороны.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили логистический центр ВСУ, место хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.

Средствами ПВО за сутки сбиты пять управляемых авиабомб, семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 326 беспилотников самолетного типа.

Тем временем, российские войска наступают на всех направлениях спецоперации. Подразделения группировок войск «Север» и «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, ударив по противнику в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях и в ДНР. Группировка «Восток» продолжила продвигаться в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях, а подразделения группировок «Запад», «Юг», «Днепр» улучшили свое положение в ДНР, Харьковской и Запорожской областях.

Потери ВСУ за сутки на всех фронтах спецоперации составили до 1300 военнослужащих.

Москва, Наталья Петрова

