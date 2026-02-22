«Скоро будут хорошие новости»: Уиткофф допустил встречу Путина, Трампа и Зеленского

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не исключил подвижки в урегулировании украинского конфликта в ближайшие недели. Он также сообщил, что новый раунд переговоров по Украине может открыть возможность для трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Надеюсь, вы услышите некоторые хорошие новости в ближайшие недели», – сказал Уиткофф в эфире Fox New (цитата по РИА «Новости»).

По его словам, в течение трех недель могут состояться новые переговоры, итоги которых могут привести к встрече лидеров РФ, США и Украины.

«Мы с Джаредом (Кушнером – прим. ред.) надеемся, что представили несколько предложений обеим сторонам, которые сведут их вместе в следующие три недели и, возможно, даже приведут к саммиту Зеленского и президента Путина. Может быть, в какой-то момент – это будет трехсторонняя встреча с президентом (США – прим. ред.), увидим», – заявил Уиткофф.

Спецпосланник американского лидера указал, что Трамп не стал бы участвовать в трехсторонней встрече, если бы не был уверен в том, что он может добиться «наилучшего результата».

В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд трехсторонних переговоров по Украине. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал встречу тяжелой, но деловой. Он сообщил, что следующая встреча по Украине состоится в ближайшее время.

В пятницу, 20 февраля, источники российских информагентств сообщили, что четвертый раунд переговоров с участием делегаций России, США и Украины состоится в Женеве на следующей неделе. Представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию.

Глава киевского режима Владимир Зеленский после переговоров в Женеве заявлял, что добиться консенсуса по политическим вопросам, в том числе территориальному, пока не удалось. При этом он сообщил, что стороны добились прогресса в вопросе мониторинга прекращения огня с участием США.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube