СМИ: новые переговоры по Украине могут пройти на следующей неделе

Четвертый раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине может состояться на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

Ожидается, что местом проведения встречи вновь станет Женева. Консультации продолжатся в трехстороннем формате. «Будет как в прошлый раз», – сказал собеседник агентства.

Третий раунд переговоров между Россией, США и Украине прошел 17-18 февраля в Женеве. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал беседу тяжелой, но деловой. Он уточнил, что следующие переговоры состоятся в ближайшее время.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют итоги консультаций в Женеве. «Сейчас переговоры идут на той стадии, которая не должна предусматривать какое-то публичное обсуждение», – сказал он. Песков также отметил, что в Кремле пока нет понимания того, когда и где состоится следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию.

Позднее представитель Кремля сообщил, что Мединский доложил Владимиру Путину об итогах переговоров в Женеве. Он добавил, что место новой встречи по Украине будет определено по итогам анализа женевских переговоров.

Москва, Наталья Петрова

