Кремль о переговорах в Женеве: «Мы не будем вдаваться в подробности»

Кремлю нечего добавить к комментарию Владимира Мединского касательно прошедшего в Женеве третьего раунда трехсторонних переговоров по Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не хотим вдаваться в подробности и не будем этого делать. Сейчас переговоры идут на той стадии, которая не должна предусматривать какое-то публичное обсуждение», – сказал пресс-атташе Кремля в ответ на вопрос о главной теме консультаций в Женеве.

Песков также отметил, что в Кремле пока нет понимания того, когда и где состоится следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию. Вместе с этим он добавил, что как будут известны все детали, СМИ проинформируют об этом.

«Как только будет конкретика, так же, как в прошлый раз, мы вас сразу же проинформируем», – сказал пресс-секретарь российского лидера.

Отвечая на вопрос о закрытой встрече главы российской переговорной группы Владимира Мединского в Женеве с украинской стороной, Песков напомнил, что обсуждения в Швейцарии шли в разных форматах. «Это один из форматов общения. По содержанию мы не собираемся давать какую-то информацию», – добавил представитель Кремля.

В среду, 18 февраля, в Женеве завершились двухдневные переговоры по Украине с участием российских, американских и украинских представителей. Владимир Мединский оценил прошедшие консультации как «тяжелые, но деловые». После основной части трехсторонней встречи Мединский провел закрытые переговоры с украинской делегацией.

Ранее сегодня источник РИА «Новости» сообщил, что следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию планируется также провести в Женеве.

До этого глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что новая встреча по урегулированию украинского конфликта состоится также в Швейцарии.

