«Тяжелые, но деловые»: Мединский двумя словами описал переговоры в Женеве

Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве были тяжелыми, но деловыми, во второй день они продолжались около двух часов. Об этом сообщил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский

«Как вы знаете, переговоры шли два дня: очень долго вчера в разных форматах, и вот еще сегодня около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми», – сказал он журналистам.

Помощник российского президента добавил, что следующая встреча состоится в ближайшее время. «Это все, что мы хотели сказать», – резюмировал Мединский.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что по ходу переговоров в Женеве идут доклады Владимиру Путину, но говорить об оценках преждевременно.

17-18 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Россией, США и Украиной по урегулированию украинского конфликта. Российскую переговорную группу на этот раз возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял это более широким кругом тем, выносимым на обсуждение. Первые два раунда переговоров по Украине проходили в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля. На этих встречах в российскую делегацию входили только представители Минобороны.

Женева, Наталья Петрова

