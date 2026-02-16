«На повестке главные вопросы»: в Кремле раскрыли детали переговоров по Украине в Женеве

Состав российской делегации на трехсторонних переговорах на Украине, которые пройдут в Женеве 17-18 февраля, будет расширен, поскольку на консультациях предполагается обсудить более широкий спектр вопросов, в том числе территориальный вопрос. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что главой делегации российских переговорщиков является помощник президента РФ Владимир Мединский. Однако он не участвовал в предыдущих двух раундах переговоров в Абу-Даби, поскольку там обсуждались «вопросы безопасности, вопросы, которые касались непосредственно военных», – пояснил Песков. Напомним, российскую делегацию в ОАЭ возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

«На этот раз имеется ввиду обсуждать более широкий спектр вопросов. Включая, собственно, главные вопросы, которые касаются и территорий и всего остального, которые, собственно, связаны с теми требованиями, которые мы имеем. Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Мединского», – отметил пресс-атташе Кремля.

По словам Пескова, «делегация будет расширена в этот раз, помимо Мединского, там будет замминистра [иностранных дел Михаил] Галузин и другие официальные лица». В состав делегации также войдет Костюков, уточнил он.

Представитель Кремля добавил, что в Женеве также будет спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. «Он работает по отдельному треку. Это рабочая группа по экономическому взаимодействию. Она активно продолжает работать, и мы ожидаем, что в Женеве пройдут и эти встречи в рамках этой группы», – добавил Песков.

Третий раунд переговоров делегаций России, США и Украины пройдет в Женеве 17-18 февраля. Со стороны США во встрече будут участвовать спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Предыдущий раунд консультаций по украинскому урегулированию прошел в Абу-Даби 4-5 февраля.

Москва, Наталья Петрова

