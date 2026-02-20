В Кремле не подтвердили проведение встречи по Украине на следующей неделе

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию может пройти на следующей неделе в Женеве.

«Нет, пока не могу подтвердить. После того как точно будет уже достигнуто понимание, как обычно, мы это делаем последнее время, мы вас проинформируем»», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Ранее источники ТАСС и РИА «Новости» сообщили, что четвертый раунд переговоров с участием делегаций России, США и Украины состоится в Женеве на следующей неделе. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам переговоров в Женеве заявлял, что следующая встреча пройдет «в ближайшее время».

Третий раунд трехсторонних переговоров по Украине состоялся 17-18 февраля в Женеве. Мединский охарактеризовал встречу тяжелой, но деловой.

