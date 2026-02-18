Силы ПВО сбили над Брянской 81 украинский беспилотник

Сегодня во второй половине дня силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, атаки были отражены в период с 14:00 до 20:00 мск.

Самой массированной атаке подверглась Брянская область, над которой уничтожен 81 дрон. Еще 22 беспилотника сбили над Смоленской областью.

По пять БПЛА нейтрализовано над Курской и Новгородской областями, по два – над Тверской и Калужской областями и Московским регионом. Один БПЛА сбили над территорией Белгородской области.

Как уточнил в своем телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, в настоящее время продолжается обнаружение и уничтожение воздушных целей.

Ранее сообщалось, что в течение дня – 8:00 до 14:00 мск – подразделениям ПВО Министерства обороны РФ уничтожены 32 вражеских БПЛА самолетного типа. При этих атаках никто из людей не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

В то же время при атаках дронов-камикадзе одна мирная жительница погибла и трое получили ранения.

Москва, Анастасия Смирнова

