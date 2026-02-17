российское информационное агентство 18+

Вторник, 17 февраля 2026, 19:42 мск

В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали еще 5 мирных жителей

В Белгородской области три муниципалитета подверглись атакам со стороны вооруженных формирований Украины, в результате чего пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В частности, в поселке Майский Белгородского округа беспилотник атаковал коммерческий объект. «Один мужчина получил множественные осколочные ранения головы и живота. У другого мужчины – осколочные ранения грудной клетки и бедра. У третьей пострадавшей предварительно диагностировали баротравму», – уточнил губернатор.

В районе села Почаево Грайворонского округа при атаке FPV-дрона на автомобиль водитель получил баротравму, а также ожог руки. Пострадавшему оказана необходимая помощь в Грайворонской центральной районной больнице.

Кроме того, как отметил глава Белгородской области, в Шебекинском округе в селе Белянка дрон также нанес удар по машине. «Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины бойцы самообороны доставляют в Шебекинскую ЦРБ», – пояснил Гладков, добавив, что автомобиль поврежден.

Белгород, Анастасия Смирнова

