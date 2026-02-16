Еще два населенных пункта в зоне СВО перешли под контроль ВС РФ

Российские войска за минувшие сутки взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне специальной военной операции. Подразделения группировки «Север» заняли село Покровка в Сумской области. Бойцы «Южной» группировки освободили село Миньковка в ДНР. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

В ходе боев группировка «Север» поразила силы противника в районах населенных пунктов Графское, Андреевка и Мирополье Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Липцы и Токаревка.

Военнослужащие «Южной» группировки войск ударили по противнику в районах населенных пунктов Резниковка, Никифоровка, Константиновка и Краматорск в ДНР. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции и бьют противника в Харьковской области и ДНР. Бойцы группировки «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение силам ВСУ и нацгвардии в Днепропетровской области и ДНР.

Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла удары по ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение и поразили силы противника в Запорожской области.

Потери ВСУ в результате действий ВС России на всех направлениях спецоперации составили свыше 1090 военнослужащих.

Вместе с тем российские военные нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Силы противоздушной обороны сбили в зоне СВО восемь реактивных снарядов системы HIMARS и 345 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube