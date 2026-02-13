ВС РФ нанесли семь ударов по военным заводам и инфраструктуре ВСУ за неделю

Вооруженные силы России за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины, связанным с ВСУ объектам энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Кроме того, были поражены склады военно-технического имущества и ракетно-артиллерийского вооружения, военные аэродромы, места производства, хранения и запуска ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Как отметили в военном ведомстве, удары по военным целям на Украине были нанесены в ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам в России.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

