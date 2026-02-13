российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 13 февраля 2026, 14:55 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ нанесли семь ударов по военным заводам и инфраструктуре ВСУ за неделю

Вооруженные силы России за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины, связанным с ВСУ объектам энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Кроме того, были поражены склады военно-технического имущества и ракетно-артиллерийского вооружения, военные аэродромы, места производства, хранения и запуска ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Как отметили в военном ведомстве, удары по военным целям на Украине были нанесены в ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам в России.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Ссылки по теме

Армия России за неделю взяла под контроль четыре поселка в зоне СВО

Метки / Украина

ВСУ отправляют на фронт пожилых бойцов из-за нехватки молодых / В Белгороде обесточены почти 1,4 тысячи многоквартирных домов: остановились лифты и частично прекращено водоснабжение / Без света 220 тысяч абонентов: в Белгородской области после атаки ВСУ начались веерные отключения электроэнергии / При атаке дрона ВСУ ранен глава района Брянской области / ВСУ нанесли новый ракетный удар по Белгороду: серьезно повреждены объекты инфраструктуры / В Брянской области при ударе дронов ВСУ по сельхозпредприятию погиб один человек / Днем над пятью регионами России сбили 26 беспилотников ВСУ / Зеленский заявил о намерении продолжить переговоры с Москвой об урегулировании конфликта

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,