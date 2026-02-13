Армия России за неделю взяла под контроль четыре поселка в зоне СВО

Российские войска за минувшую неделю продвинулись в зоне специальной военной операции и взяли под контроль четыре населенных пункта в Харьковской, Сумской и Запорожской областях. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Север» заняли Чугуновку Харьковской области и Сидоровку Сумской области.

Бойцы группировки «Запад» установили контроль над Глушковкой в Харьковской области, а группировка «Восток» освободила Зализничное Запорожской области.

Потери ВСУ за всех фронтах спецоперации превысили 8,3 тыс. военнослужащих.

Силами ПВО сбиты пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 28 управляемых авиабомб, 39 реактивных снарядов системы HIMARS, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1243 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

