Днем над пятью регионами России сбили 26 беспилотников ВСУ

Сегодня в течение дня российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, атаки были отражены в период с 9:00 до 16:00 мск.

Самый серьезный удар пришелся на Белгородскую область, над которой сбили 12 БПЛА. В Курской области нейтрализовали 8 дронов, три – над Брянской областью и по одному – над Крымом и Рязанской областью.

Последствия вражеских воздушных атак уточняются.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник нанес удар по производственному предприятию в селе Головино Белгородского округа. Как отмечал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате атаки пострадали три человека.

Ночью 11 февраля силы противоздушной обороны уничтожили 108 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Почти половину из них сбили над территорией Волгоградской области – 49.

Белгород, Анастасия Смирнова

