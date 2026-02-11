Дрон ВСУ атаковал предприятие под Белгородом – ранены три человека

Украинский беспилотник нанес удар по производственному предприятию в селе Головино Белгородского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате атаки пострадали три человека.

По словам главы региона, двое мужчин получили осколочные ранения живота и лица, у третьего предварительно диагностирована баротравма. Всех троих доставят в городскую больницу №2 Белгорода для обследования.

На месте происшествия повреждены гараж и три автомобиля.

Ранее сегодня Гладков сообщал о массированной атаке БПЛА ВСУ на Белгород и Белгородский округ. Один из бесплотников ударил по коммерческому объекту в поселке Дубовое, в результате женщина получила осколочное ранение. Скорая помощь транспортирует пострадавшую в городскую больницу №2 Белгорода.

Белгород, Наталья Петрова

