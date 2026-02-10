Над Россией сбили еще 33 украинских беспилотника

В течение двух часов средства противовоздушной обороны уничтожили еще 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами России. Как сообщает Министерство обороны РФ, удар был отражен в период с 16:00 до 18:00 мск.

Самый серьезный удар пришелся на Краснодарский край и Белгородскую область, над которыми были нейтрализованы 16 и 12 БПЛА соответственно.

Вместе с тем по два беспилотника сбили над акваториями Азовского и Черного морей, и один над Крымом.

Последствия вражеской воздушной атаки уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

