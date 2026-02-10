российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 февраля 2026, 20:35 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Над Россией сбили еще 33 украинских беспилотника

В течение двух часов средства противовоздушной обороны уничтожили еще 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами России. Как сообщает Министерство обороны РФ, удар был отражен в период с 16:00 до 18:00 мск.

Самый серьезный удар пришелся на Краснодарский край и Белгородскую область, над которыми были нейтрализованы 16 и 12 БПЛА соответственно.

Вместе с тем по два беспилотника сбили над акваториями Азовского и Черного морей, и один над Крымом.

Последствия вражеской воздушной атаки уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

При ударе ВСУ по похоронной процессии в Запорожской области погиб священник / Дроны ВСУ атаковали гражданские автомобили в Курской области: ранены трое, в том числе подросток / В Сочи объявлена воздушная тревога: аэропорт приостановил полеты / Над Белгородом и Белгородским районом ПВО уничтожила воздушные цели ВСУ / За 2 часа над Россией сбиты 44 беспилотника ВСУ, 12 из них – над Крымом / В Курской области обломки дронов ВСУ повредили здание администрации, магазин и автомобили / Днем над Россией сбили 13 украинских беспилотников / Ракета HIMARS пробила кровлю промпредприятия в Белгороде

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Краснодарский край, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,