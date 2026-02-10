В Сочи объявлена воздушная тревога: аэропорт приостановил полеты

В Сочи объявлена воздушная тревога в связи опасностью атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин.

«На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», – предупредил мэр в своем телегра-канале, рекомендовав укрыться в помещении без остекления.

Вместе с тем воздушная тревога сработала в Туапсе, предупредил глава муниципального округа Сергей Бойко.

В то же время Росавиация временно запретила полеты в аэропорту Сочи. Прием и выпуск самолетов приостановлен. Ранее сегоднея аналогичные меры безопасности были введены в воздушной гавани Краснодара.

Сочи, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

