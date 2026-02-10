российское информационное агентство 18+

Вторник, 10 февраля 2026, 20:35 мск

Дроны ВСУ атаковали гражданские автомобили в Курской области: ранены трое, в том числе подросток

В Курской области в результате ударов украинских дронов по гражданским автомобилям получили ранения три мирных жителя, среди которых 16-летний подросток. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Одно из ЧП произошло в районе деревни Яньково Рыльского района, где пострадали два человека. «В тяжёлом состоянии 16-летний подросток: у него открытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения ног, парень находится в коме. В состоянии средней степени тяжести 44-летний мужчина: у него повреждена левая нога, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма», – уточнил губернатор.

Ещё один удар беспилотника по автомобилю совершён в деревне Красная Поляна.

«По предварительной информации ранена женщина 57 лет: осколками повреждена голень», – отметил Хинштейн.

Глава Курской области предупредил, что на территории региона наблюдается высокая активность БПЛА.

Курск, Анастасия Смирнова

