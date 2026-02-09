российское информационное агентство 18+

Днем над Россией сбили 13 украинских беспилотников

Сегодня в течение дня силы противовоздушной обороны нейтрализовали 13 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над пятью регионами России. Как сообщает Министерство обороны РФ, удары были отражены в период с 8:00 до 17.00 мск.

По четыре беспилотника были сбиты над Белгородской и Калужской областями. Еще три БПЛА уничтожены над территорией Тульской области, и по одному – над Брянской и Тульской областями.

Глава Брянской области Александр Богомаз уточнил в канале Max, что его регионе обошлось без пострадавших и разрушений. Информация о последствиях вражеской воздушной атаки в других регионах уточняется.

Ранее сообщалось, что ночью над Россией были сбиты 69 украинских БПЛА.

Москва, Анастасия Смирнова

