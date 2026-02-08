российское информационное агентство 18+

Воскресенье, 8 февраля 2026, 12:22 мск

Ночью над Россией сбили 22 украинских беспилотника

Сегодня ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, дроны ВСУ атаковали три региона.

Больше всего беспилотников было сбито над Брянской областью – 11. Шесть летательных аппаратов уничтожено над акваторией Черного моря, четыре – на Калужской и один – над Курской областями.

Брянский губернатор Александр Богомаз со своей стороны уточнил, что в результате отражения атаки в Бежицком районе города Брянска повреждены заборы, фасад и остекление двух частных жилых домов. «Пострадавших нет», – уточнил он.

Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что украинские БПЛА сбили в Ульяновском и Износковском округах. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Москва, Анастасия Смирнова

