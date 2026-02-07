российское информационное агентство 18+

Суббота, 7 февраля 2026, 14:10 мск

«Очень-очень хорошие переговоры»: Трамп оптимистично настроен по поводу решения конфликта на Украине

Фото: CNN

Американский лидер Дональд Трамп оптимистично настроен относительно урегулирования конфликта на Украине. По его словам, переговоры проходят «очень-очень хорошо».

«У нас были очень-очень хорошие переговоры по России и Украине. Что-то может произойти», – цитирует президента США.

При этом Трамп не уточнил, какие именно события должны произойти.

Ранее в Абу-Даби состоялись два раунда переговоров Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал эти встречи конструктивными и вместе с тем очень сложными.

«Работа конструктивная и одновременно очень сложная», – сказал представитель Кремля, добавив, что переговоры будут продолжены.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

