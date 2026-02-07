На 13 регионами России ночью сбили 82 беспилотника ВСУ

Ночью 7 февраля силы противовоздушной обороны обезвредили над 13 регионами России 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, атаки были отражены в период с 23.00 мск 6 февраля до 7.00 мск 7 февраля.

Основной удар пришелся на Волгоградскую область, над которой уничтожено 45 вражеских дронов. Еще 8 беспилотников сбили над Брянской областью, по 6 – над Ростовской и Саратовской областями, по 4 – над Орловской и Тверской областями. Три летательных аппарата перехвачено в Курской области и по одному – в Астраханской, Белгородской, Воронежской и Калужской, а также Липецкой и Смоленской областях.

Врио губернатора Тверской области Виталий Королев в своем телеграм-канале сообщил, что при отражении атаки БПЛА произошло возгорание на одном из предприятий Конаковского округа. На настоящее время информация о пострадавших отсутствует.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь отчитался, что уничтожены БПЛА в 4-х районах – Чертковском, Боковском, Кашарском, Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В Брянской области пострадавших и разрушений нет, уточнил со своей стороны брянский губернатор Александр Богомаз.

В Орловской области в результате падения обломков повреждения получил один автомобиль и хозяйственная постройка. Пострадавших нет, уточнил глава региона Андрей Клычков.

Информация о последствиях ночной атаки ВСУ в других регионах уточняется.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube