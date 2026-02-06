Дроны ВСУ нанесли несколько ударов по автомобилям в Брянской области: контужен мирный житель

Вооруженные формирования киевского режима нанесли несколько ударов по населенным пунктам Брянской области, атакуя гражданские автомобили. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, в результате пострадал один мирный житель.

В частности, ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами село Понуровка Стародубского муниципального округа. «В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, контузию получил мирный житель. Мужчине оказана необходимая медицинская помощь. Поврежден легковой автомобиль», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

При этом Богомаз обратил внимание, что была совершена также повторная атака по селу Понуровка. «Пострадавших нет. Поврежден специализированный автотранспорт «Брянскавтодор», – добавил он.

Вместе с тем вражескими дронами атакован поселок Белая Березка Трубчевского района. «Пострадавших нет. Повреждены три легковых автомобиля. На месте работают оперативные и экстренные службы», – сообщил глава Брянской области.

По данным Минобороны РФ, ночью 6 февраля силы ПВО уничтожили над Брянской областью 26 украинских беспилотников самолетного типа. Кроме того, регион подвергся ракетной атаке с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Удары наносились по энергетическим объектам, были обесточены несколько населенных пунктов Клинцовского района.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube