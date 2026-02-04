российское информационное агентство 18+

Среда, 4 февраля 2026

Западные СМИ: Франция блокирует кредит для Украины на 90 млрд евро

Франция блокирует выделение Украине кредита от Европейского союза на 90 млрд евро, который был согласован в декабре прошлого года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Одна из причин блокировки состоит в том, что Париж считается важным потратить эти кредитные средства на оружие европейского, в том числе французского производства, а не на закупку американские вооружения.

«У французской логики есть свои сторонники. Однако разногласия привели к неоднократным переносам – с пятницы на понедельник. А в понедельник снова прорыва так и не произошло», – говорится в публикации.

Париж, Анастасия Смирнова

