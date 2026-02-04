Шестеро жителей Белгородской области ранены в результате атак беспилотников ВСУ

В результате новых атак вражеских беспилотников ранения получили шестеро мирных жителей Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В частности, как отметил губернатор, в Грайворонском округе в селе Глотово беспилотник сдетонировал на территории частного дома.

«Мужчину в тяжёлом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, а также множественными осколочными ранениями доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи бригада скорой транспортировала его в областную клиническую больницу. В доме выбиты окна и посечён забор», – уточнил Гладков.

В селе Замостье в результате удара украинского FPV-дрона по автомобилю пострадали четверо мужчин.

«У одного из них минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног. Его состояние оценивается как тяжёлое. Остальные трое мужчин получили баротравмы и осколочные ранения различных частей тела. Бригады скорой доставили всех пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода», – отметил глава Белгородской области.

В Краснояружском округе на участке автодороги Красная Яруга – Степное вражеский беспилотник также атаковал машину. «Мужчину со слепым осколочным ранением мягких тканей шеи бригада СМП доставила в Краснояружскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения пострадавший переведён в областную клиническую больницу», – сообщил губернатор, добавив, что у автомобиля разбиты стёкла и посечён кузов.

Белгород, Анастасия Смирнова

