В результате воздушной атаки ВСУ ранены житель Белгородской области и боец самообороны

В результате новых атак со стороны вооруженных формирований киевского режима в Белгородской области ранены мирный житель и боец подразделения самообороны «Орлан». Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Так, в селе Глотово Грайворонского округа дрон ВСУ нанёс удар по автомобилю, в результате чего мужчина получил баротравму. Пострадавший был доставлен в Грайворонскую центральную районную больницу.

Вместе с тем, как отметил глава Белгородской области, в Борисовском округе в селе Зозули при выполнении служебных задач пострадал боец «Орлана». У него диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение голени.

Предполагается, что после оказания помощи он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода.

Белгород, Анастасия Смирнова

