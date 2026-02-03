российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 3 февраля 2026, 18:52 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В результате воздушной атаки ВСУ ранены житель Белгородской области и боец самообороны

В результате новых атак со стороны вооруженных формирований киевского режима в Белгородской области ранены мирный житель и боец подразделения самообороны «Орлан». Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Так, в селе Глотово Грайворонского округа дрон ВСУ нанёс удар по автомобилю, в результате чего мужчина получил баротравму. Пострадавший был доставлен в Грайворонскую центральную районную больницу.

Вместе с тем, как отметил глава Белгородской области, в Борисовском округе в селе Зозули при выполнении служебных задач пострадал боец «Орлана». У него диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение голени.

Предполагается, что после оказания помощи он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

ВСУ устроили массированную атаку дронами на Белгородскую область / Армия России нанесла удар возмездия по ВПК и объектам энергетики Украины / Российская армия начала продвижение к городу Запорожье / Днем над Россией силы ПВО сбили 15 дронов ВСУ / ВС РФ уничтожили под Конотопом два эшелона с боевиками ВСУ / ВС РФ освободили два села в ДНР и Харьковской области / Армия России взяла под контроль населенные пункты в ДНР и Запорожской области / Зеленский доказал свою неадекватность: Госдума настаивает на применении «оружия возмездия»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,