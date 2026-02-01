ВС РФ освободили два села в ДНР и Харьковской области

Армия России продолжает продвигаться в зоне спецоперации. Российские войска за прошедшие сутки взяли под контроль село Зеленое в Харьковской области и село Сухецкое в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» выбили ВСУ из Зеленого. Кроме того, бойцы группировки за сутки поразили формирования противника в районах населенных пунктов Сумы, Житейское, Ульяновка, Терны и Бурынь Сумской области. На харьковском направлении группировка нанесла поражение подразделениям ВСУ, теробороны, Нацгвардии и отряда погранслужбы Украины около Графского, Черкасских Тишек и Золочева.

Село Сухецкое освободила группировка «Центр». Также бойцы группировки поразили силы противника в районах населенных пунктов Белицкое, Сергеевка, Красноярское, Святогоровка, Новый Донбасс в ДНР, Новопавловка, Чугуево и Новоподгородное Днепропетровской области.

По данным военного ведомства, ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации около 1085 боевиков.

Вместе с тем, авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение используемым в интересах ВСУ объектам транспортной инфраструктуры, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.

Силами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 94 беспилотника самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube