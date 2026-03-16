В Брянской области украинский беспилотник ударил по автозаправочной станции

В Брянской области украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в поселке Суземка.

«ВСУ атаковали дронами – камикадзе автозаправочную станцию в поселке Суземка Суземского района. В результате намеренного удара поврежден гражданский автомобиль. Пострадавших нет», – уточнил губернатор.

На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

Брянск, Анастасия Смирнова

