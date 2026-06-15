Киево-Печерскую лавру поразила ракета американского комплекса Patriot. Об этом сообщили в Минобороны России. По информации ведомства, одной из причин некорректной работы ЗРК Patriot могли быть поставки странами Запада киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности.

«По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса «Патриот»», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы РФ не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Минобороны ранее сегодня заявило, что в ночь на понедельник ВС России в ответ на теракты киевского режима нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Под удар также попали военные аэродромы Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободки территориальные центры комплектования ВСУ в Киеве.

Власти Киева сообщали о пожаре на крыше Успенского собора на территории Киево-Печерской лавры. Дирекция национального историко-культурного заповедника «Киево-Печерская лавра» утверждала, что Успенский собор получил повреждения в результате атаки БПЛА.

Минобороны России позже уточнило, что в ходе ночной атаки были поражены киевский завод «Радар», разрабатывающий и выпускпающий комплектующие для БПЛА большой дальности, цех по производству и подготовке к применению БПЛА большой и средней дальности на территории киностудии им. А.П.Довженко, предприятие «Беспилотные технологии» по сборке из иностранных комплектующих ударных дальних БПЛА, завод «Маяк», производящий боевые части для БПЛА и стартовых ускорителей для крылатых ракет «Фламинго», Киевский завод «Буревестник», собирающий БПЛА большой и средней дальности, а также радиолокационную технику для ВСУ.

Целями удара также стали ООО «Укр Армо Тех», выпускающее боевые части для БПЛА и ракет различного типа, «Киевский агрегатный завод» и «Авиаремонтный завод №410 гражданской авиации», производящие воздушные и космические летательные аппараты, авиационные турбореактивные двигатели, а также комплектующих для БПЛА, киевский инновационный терминал «Новая почта», осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств РЭБ, «Днепровский завод электромеханического оборудования», промышленные предприятия в городе Харьков «Гринхаус Солюшн» и ООО «ДТ-1 групп», производящие сборку боевых частей для БПЛА и ракет различного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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