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ВС РФ ударили по заводу в Киеве, выпускающему системы для ракет «Фламинго»

Вооруженные силы России в ночь на воскресенье, 20 сентября, атаковали объекты в Киеве, сообщило Минобороны РФ. Под удары ракет и беспилотников попали предприятие ВПК и дата-центр.

Как уточнили в ведомстве, в результате атаки были поражены предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», производящее системы управления для ракет «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9, а также дата-центр «Би-мобаил», обеспечивающий хранение, обработку и передачу разведданных и работу сетевого оборудования в интересах украинской армии. Надо отметить, что дата-центр «Би-мобайл» попал под удары ВС РФ второй раз за последние 10 дней. Об атаке на этот объект Минобороны сообщало 11 сентября.

Также российские военные ударили беспилотниками по складу компании Fire Point в Боярке Киевской области. На объекте хранились комплектующие и стартовые ускорители для БПЛА большой дальности.

Кроме того, в Одесской области были нанесены удары по логистическому центру «Новой почты», который использовался для хранения и распределения военных грузов, доставляемых на Украину. В порту Одессы атакован сухогруз, доставивший грузы военного назначения. В порту Черноморск «Герани» поразили танкер, задействованный для доставки военных грузов.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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