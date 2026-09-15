«Герань» ударила по эшелону с беспилотниками в Волынской области

Российские военные нанесли удар по железнодорожному составу в районе села Рымачи Волынской области Украины, доставлявшему военные грузы. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Для атаки использовался ударный реактивный беспилотник «Герань-4 Сикер». По данным военного ведомства, эшелон перевозил в том числе беспилотники иностранного производства и комплектующие к ним.
Минобороны опубликовало видео нанесения удара по ж/д составу.
В ведомстве заявили, что регулярные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры и локомотивам, задействованным в снабжении войск, нарушают транспортную логистику ВСУ.
Ранее Минобороны сообщило о ночных ударах по логистическим центрам и портам Украины.
Москва, Наталья Петрова
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