«Герань» ударила по эшелону с беспилотниками в Волынской области

Российские военные нанесли удар по железнодорожному составу в районе села Рымачи Волынской области Украины, доставлявшему военные грузы. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Для атаки использовался ударный реактивный беспилотник «Герань-4 Сикер». По данным военного ведомства, эшелон перевозил в том числе беспилотники иностранного производства и комплектующие к ним.

Минобороны опубликовало видео нанесения удара по ж/д составу.

В ведомстве заявили, что регулярные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры и локомотивам, задействованным в снабжении войск, нарушают транспортную логистику ВСУ.

Ранее Минобороны сообщило о ночных ударах по логистическим центрам и портам Украины.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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