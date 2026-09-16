ВС РФ нанесли удар по заводу в Киеве и подбили сухогруз с грузом для ВСУ

Российские военные ночью нанесли удары беспилотниками по промышленному предприятию в Киеве и по сухогрузу в порту Черноморск Одесской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, в украинской столице беспилотниками поражено ОАО «Киевское автотранспортное предприятие», выпускающее специализированные автомобили для ВСУ.

В порту Черноморск под удар попало морское судно, которое доставило военный груз для украинской армии.

Накануне Минобороны отчиталось о поражении в порту Черноморск парома, доставившего грузы для ВСУ. В порту Измил был подбит танкер, осуществивший доставку ГСМ для украинской армии. В порту Южный нанесен удар по железнодорожному составу в момент погрузки грузов для ВСУ. Кроме того, в течение вчерашнего дня российские военные вновь ударили по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемых для перевозки военных грузов из стран Европы.

Москва, Наталья Петрова