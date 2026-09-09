ВС РФ ударили по 10 складам с БПЛА и топливом в Киеве и Николаеве

Минобороны России сообщило о ночном ударе по объектам военной промышленности и связанным с украинской армией логистическим центрам в Киеве и Николаеве. Кроме того, российские военные атаковали объекты автомобильного пункта «Староказачье» в Одесской области на границе Украины и Молдовы, которые использовались для доставки военных грузов.

По данным ведомства, удары по целям наносились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками.

В Киеве был поражен склад предприятия по производству безэкипажных катеров и БПЛА самолетного типа, а также комплектующих к ним.

В Николаеве и области под удар попали грузовой терминал «Ника терра», используемый для хранения ГСМ и военного имущества ВСУ (уничтожено три резервуара с горюче-смазочными материалами и три хранилища с военным грузом), а также цех по производству и склад хранения БПЛА, расположенные на территории терминала, логистический центр «Метро», используемый для хранения военных грузов, логистические центры «АТП ЮТК» и «Николаев-2», где хранилось имущество ВСУ. Кроме того, поражены логистический центр «Новая почта», используемый для доставки, распределения и хранения военных грузов, логистический центр «Электротехника», где хранились БПЛА, складской терминал компании «Диметра», используемый для хранения военного имущества, а также складской терминал Жовтневое, где хранились ГСМ и военное имущество (уничтожено шесть резервуаров с ГСМ и пять хранилищ с военным грузом).

Также российские военные ударили по электроподстанции «Трихаты», обеспечивающей работу порта в Николаеве.

В порту Николаева уничтожены четыре резервуара с горюче-смазочными материалами и хранилище с военным грузом.

Кроме того, поражены объекты логистики автомобильного пункта пропуска «Староказачье», используемые для доставки военных грузов на территорию Украины.

На подходе к порту Одессы под удар попал сухогруз, доставлявший военные грузы на Украину.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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