ВС РФ нанесли удары по логистическим центрам и портам Украины

Минувшей ночью российские войска нанесли групповые удары по инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В результате атак был поражен логистический центр в населенном пункте Великая Балка Одесской области, обеспечивающий хранение и распределение военных грузов, поступающих на Украину из-за границы.

В порту «Черноморск» под удар попали сухогруз и паром, доставившие грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

Кроме того, в западных регионах Украины продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры, используемым для перевозки грузов военного назначения из стран Европы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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