ВС РФ ударили по ВПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске в ответ на теракты

Российские войска нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске в ответ на теракты киевского режима. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Также были атакованы военные аэродромы и территориальные центры комплектования ВСУ.

Для ударов по целям использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования и беспилотники.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – заявило Минобороны.

Украинские СМИ ранее сообщили о ночном массированном ударе по Киеву и некоторым другим городам Украины. Российские военные паблики отмечали, что под удар попала критически важная инфраструктура, в том числе промышленные объекты. Помимо Киева, взрывы гремели в Харькове, Днепропетровске, Кривом Роге, Павлограде, Николаеве, Кировограде и Шостке. Также была атакована железнодорожная инфраструктура в Бахмаче Черниговской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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