Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал главу МИД Германии Йоханна Вадефуля «хорошим учеником Геббельса». Таким образом глава российского внешнеполитического ведомства оценил высказывания высокопоставленного немецкого чиновника с обвинениями в адрес Москвы из-за провокации в Буче.

«Когда господин Вадефуль вдруг опять заявляет, что Буча – это символ российского террора против Украины, он, значит, хороший ученик Геббельса», – констатировал Лавров на пресс-конференции.

Глава МИД России обратил внимание, что Россия давно запросила в Организации объединенных наций (ООН) список тех, чьи тела демонстрировали западные СМИ в Буче в 2022 году. «До сих пор мы, пятый год, не можем получить никакой информации», – подчеркнул Лавров.

Напомним, в России по факту провокации в Буче возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.

Минск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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