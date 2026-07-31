Во Франции задержали более 300 человек из-за причастности к лесным пожарам

Во Франции правоохранители задерживают людей, которых подозревают в причастности к масштабным лесным пожарам. Отмечается, что около половины задержанных – несовершеннолетние.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что в 70% случаев речь идет об умышленных поджогах. Больше других пострадали южные регионы страны, где ситуация осложнялась засушливой и жаркой погодой.

«Сегодня утром число [задержанных] достигло 308, включая задержания, произведенные в конце дня и ночью», – заявил глава французского МВД в эфире радиостанции RTL.

По словам Нуньеса, около 120 человек из задержанных оказались несовершеннолетними.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в этом году страна столкнулась с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.

Париж, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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