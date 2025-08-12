российское информационное агентство 18+

Пролив Дарданеллы закрыли из-за лесных пожаров в Турции

В проливе Дарданеллы приостановлено судоходство из-за масштабных лесных пожаров в Турции. Об этом сообщают местные СМИ.

Природные пожары на северо-западе Турции вызваны сильными ветрами и экстремально жаркой погодой. Дым разнесло на десятки километров, в том числе над проливом Дарданеллы, из-за чего возникли риски для судоходства.

Также приостановлена работа аэропорта города-порта Чанаккале. В городе Кепез эвакуировали свыше двух тысяч местных жителей, 77 пострадали от отравления угарным газом.

Ликвидация очагов возгорания продолжается. В тушении задействованы 10 самолетов, девять вертолетов и 760 сотрудников пожарной службы.

Анкара, Зоя Осколкова

